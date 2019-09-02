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    Війна на Донбасі: один військовослужбовець загинув

    • Розсилка
    Війна на Донбасі: один військовослужбовець загинув

    Ворог сім разів порушив режим припинення вогню

    На Донбасі від початку доби 2 вересня в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації і її найманці сім разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого один військовослужбовець загинув. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

    Як повідомляється, противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із забороненою мінського угодами зброї - артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

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    В районі відповідальності оперативно-тактичної групи «Схід» противник здійснив 6 обстрілу позицій Об'єднаних сил неподалік Водяного, поблизу Гранітного, неподалік Лебединського, поблизу Новомихайлівки.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил, а саме поблизу Новотошковского.

    «В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув», - йдеться в повідомленні.

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