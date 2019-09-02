Війна на Донбасі: один військовослужбовець загинув



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ворог сім разів порушив режим припинення вогню

На Донбасі від початку доби 2 вересня в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації і її найманці сім разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого один військовослужбовець загинув. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Як повідомляється, противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із забороненою мінського угодами зброї - артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи «Схід» противник здійснив 6 обстрілу позицій Об'єднаних сил неподалік Водяного, поблизу Гранітного, неподалік Лебединського, поблизу Новомихайлівки.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил, а саме поблизу Новотошковского.

«В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув», - йдеться в повідомленні.