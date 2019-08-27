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    Кримінал

    Бойовики розпочали чергову ротацію військ на Донбасі

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    Бойовики розпочали чергову ротацію військ на Донбасі

    Окупанти проводять ротацію передових підрозділів з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ

    Російсько-окупаційні війська в районі проведення операції Об'єднаних сил проводять чергову ротацію передових підрозділів. Про це повідомив представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк під час брифінгу у вівторок, 27 серпня..

    «За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях розпочало чергову ротацію передових підрозділів з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ», - йдеться в повідомленні.

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    Водночас ротації не підлягають військовослужбовці, призвані на військову службу за програмою дострокового звільнення з місць позбавлення волі.

    У зв’язку з цим, командири підрозділів окупантів у терміновому порядку уточнюють та подають по команді списки військовослужбовців, які притягувались до кримінальної відповідальності.

    Раніше розвідка повідомляла, що окупанти збільшили кількість снайперів на передовій.

    До слова, підрозділи Нацгвардії виведуть з Донбасу в 2020 році.

    Джерело: УНН

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