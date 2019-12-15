Російські окупанти шість разів порушили режим тиші на Донбасі



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Один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення

Станом на 18.00 неділі, 15 грудня, російські окупаційні війська 6 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил на Донбасі, один український військовослужбовець отримав поранення.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

«Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші підрозділи з гранатометів різних систем та стрілецької зброї», – зазначається у повідомленні.

Усі 6 обстрілів позицій українських захисників зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ»: неподалік Луганського та Кримського – зі станкових протитанкових гранатометів; двічі біля Кримського – зі станкових протитанкових гранатометів, ручних протитанкових гранатометів та підствольних гранатометів; у районі Хутора Вільного – з автоматичних гранатометів; поряд Світлодарська – зі станкових протитанкових гранатометів та автоматичних гранатометів; поблизу Зайцевого – зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Внаслідок обстрілів противником один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.

Нагадаємо, учора, окупанти п’ять разів порушили режим тиші – загинув військовий.