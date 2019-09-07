На Донбасі бойовики обстріляли позиції ООС з гранатометів



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З початку доби ворог дев'ять раз обстріляв позиції українських військових

На Донбасі протягом поточної доби збройні формування РФ і її найманці дев'ять разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції підрозділів об'єднаних сил із забороненого мінськими угодами зброї, передає пресцентр штабу ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи «Схід» противник здійснив чотири обстрілу позицій об'єднаних сил поблизу Лебединського, Старогнатовки, Талаковки, Новотроїцька.

Ворог застосував автоматичні гранатомети і стрілецьку зброю.

Як повідомлялось, 6 вересня, бойовики на Донбасі 11 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами калібрів озброєння. Крім того, застосував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було.