На Донбасі бойовики шість разів порушили режим тиші



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Вранці противник випустив 10 мін калібру 82 мм та вів прицільний обстріл з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по захисниках Зайцевого

У понеділок, 30 вересня, на Донбасі російсько-окупаційні війська шість разів порушили режим тиші на лінії бойового зіткнення, з них тричі ворог застосовував міномети.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Зазначається, що з напрямку від н.п. Пікузи окупанти вночі випустили дев’ять мін калібру 82 мм по захисникам Водяного та протягом години вели обстріл з озброєння БМП та стрілецької зброї.

Окрім цього, вночі ворог вів вогонь від Докучаєвська із великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по оборонцям Новотроїцького.

«Зранку збройні формування РФ та її найманці поновили мінометні обстріли позицій українських військових. З 06.25 противник випустив 10 мін калібру 82 мм та вів прицільний обстріл з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по захисниках Зайцевого.

З 06.45 розриви 10 ворожих мін 82-го калібру також зафіксували українські воїни поблизу н.п. Шуми. Противник вів мінометний обстріл з напрямку від Шахти 6-7 окупованої Горлівки, застосовуючи ще й автоматичні станкові гранатомети», - заявили в Міноборони.

Окрім цього, як повідомляється, з 8 години ранку окупанти порушили режим тиші зі стрілецького озброєння в районі Опитного. Пізніше, поблизу Новомихайлівки.

«За наявною інформацією, внаслідок ворожих прицільних обстрілів від початку поточної доби бойових втрат серед захисників України немає», - зазначили в Міноборони.

Раніше повідомлялося, що у зоні проведення Операції об'єднаних сил внаслідок ворожого обстрілу 27 вересня загинув командир зенітно-ракетного взводу старший лейтенант Олександр Марків.

Також 27 вересня поблизу міста Залізне на Донеччині загинула боєць взводу матеріального забезпечення солдат Анастасія Вітовська.

29 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 26 разів порушили режим припинення вогню.