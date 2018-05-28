На Донбасі двоє українських захисників отримали поранення

Російсько-окупаційні війська порушили режим припинення вогню 22 рази

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Упродовж минулої доби, 27 травня, інтенсивність бойових дій значно зменшилася.

Про це повідомляє прес-центр Операції Об’єднаних сил.

Російсько-окупаційні війська порушили режим припинення вогню 22 рази, з них 4 рази застосовували важке озброєння. Наші війська давали адекватну відповідь противнику.

На горлівському напрямку бойові дії тривали в районах населених пунктів Світлодарськ, Зайцеве та Новгородське.

На донецькому напрямку – поблизу Шахти Бутівки, Красногорівки та Мар’їнки.

Мала загострення ситуація на маріупольському напрямку в районах населених пунктів Павлопіль, Водяне та Широкине.

Вчора, близько 19 години, під час короткого бойового зіткнення поблизу населеного пункту Павлопіль, ворогу нанесено втрат. За уточненими даними трьох окупантів знищено та трьох поранено. Водночас, доля одного військовослужбовця Об’єднаних сил наразі невідома.

Обставини зникнення військовослужбовця з’ясовуються, вживаються заходи щодо його розшуку.

Під час бойових дій минулої доби два наших воїна отримали поранення, їх невідкладно було евакуйовано до шпиталю.

Поточної доби, 28 травня, втрат немає.

Нагадаємо, що 25 травня двоє бійців 14-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України самовільно залишили частини.

Бойовики заявили про їхнє затримання при спробі перетнути «сіру зону».

Раніше, 2 травня в районі населеного пункту Широкине у Донецькій області України зник військовослужбовець Об’єднаних сил. Наступного дня у прес-центрі ООС повідомили, що зниклий на Донбасі військовий самовільно перейшов на непідконтрольну територію.

Командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що будуть підвищені вимоги щодо стану військової дисципліни та правопорядку у військових частинах та підрозділах.