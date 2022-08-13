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Командувач Сухопутних військ спростував «успіхи» окупантів на сході

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Командувач Сухопутних військ спростував «успіхи» окупантів на сході
Командувач Сухопутних військ спростував заяви окупантів про «успіхи» на сході
фото з відкритих джерел

Сирський заявив, що боротьба на передовій виснажлива та жорстока і потребує неймовірних  зусиль

Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський заявив, що ворог не має жодного успіху у просуванні фронтом на сході. При цьому боротьба на передовій виснажлива та жорстока. Про це йдеться на сторінці Групування Об'єднаних сил у Facebook.

Сирський закликав критично ставитися до поспішних заяв ворога щодо його можливого успіху.

«Ворог у своїх засобах масової інформації вихваляється уявними перемогами і нібито блискавичним просуванням. Російські ЗМІ вільно оперують назвами нібито захоплених населених пунктів. Це, м'яко кажучи, не відповідає дійсності, і реальними успіхами окупаційні війська не можуть похвалитися», — заявив Сирський.

Останніми днями представники російських окупантів регулярно повідомляли, що їм вдалося захопити Бахмут і Соледар у Донецькій області. Фактично ці заяви виявились фейком, оскільки ЗСУ успішно тримає оборону цих населених пунктів.

Нагадаємо, американські сенатори Джим Ріш і Бен Кардін представили проєкт, що визнає дії Росії в Україні, зокрема, депортації і навмисне вбивство мирного населення, геноцидом українського народу.

Документ підтримує трибунали та міжнародні кримінальні розслідування для притягнення російських політичних лідерів і військового персоналу до відповідальності за агресивну війну, за військові злочини, злочини проти людяності та геноцид.

Теги: ЗСУ ЗМІ війна в Україні окупанти

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