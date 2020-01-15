На Донбасі кількість нападів на школи збільшилася утричі



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За даними Human Right Watch, за шість років конфлікту усього загинуло 147 дітей

Кількість втрат серед цивільного населення Донбасу упродовж 2019 року значно скоротилася. Проте із січня до травня минулого року втричі збільшилася кількість нападів на школи по обидва боки лінії розмежування.

За шість років конфлікту усього загинуло 147 дітей, повідомляє міжнародна організація Human Right Watch у своєму звіті.

Мирні мешканці здебільшого стають жертвами вогню із легких озброєнь, артилерійських і мінометних обстрілів, мін та вибухонебезпечних предметів .

Крім того, обмежений доступ до елементарних послуг і невідкладної медичної допомоги є проблемою на деяких контрольних пунктах в'їзду-виїзду. У період із січня до квітень 2019 року щонайменше 19 людей, переважно старшого віку, померли через проблеми зі здоров'ям під час перетину лінії зіткнення.

Нагадаємо, на Донбасі згоріла база парамедиків, які надають допомогу українським військовим на передовій в районі Широкиного. Один волонтер постраждав.