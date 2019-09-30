На Донбасі окупанти чинять тиск на підприємців, які відмовляються надавати «волонтерську допомогу»



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Так званими «правоохоронцями» вже затримано ряд підприємців, за звільнення яких у родичів вимагається «викуп» та додаткові виплати за надання можливості продовжити ювелірний бізнес

Російські окупаційні адміністрації на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях посилюють тиск на місцевих приватних підприємців, які нібито проявляють недостатню лояльність окупаційній владі та уникають участі з надання т.зв. «волонтерської допомоги» підрозділам з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР МО).

Зокрема, за даними військової розвідки, оперативними групами т.зв. «республіканських управлінь по боротьбі зі злочинністю МВС» розпочато проведення рейдів з перевірки підприємств, які спеціалізуються на виробництві та продажі ювелірних виробів.

«При цьому, зазначеними т.зв. «правоохоронцями» вже затримано ряд підприємців, за звільнення яких у родичів вимагається «викуп» та додаткові виплати за надання можливості продовжити ювелірний бізнес», - йдеться у повідомленні розвідки Міноборони.

Як повідомлялось, на Донбасі бойовики шість разів порушили режим тиші.