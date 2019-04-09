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    На Донбасі окупанти гатять з артилерії та мінометів: загинув військовий

    • Розсилка
    На Донбасі окупанти гатять з артилерії та мінометів: загинув військовий

    За даними розвідки, 8 квітня сімох окупантів було знищено, шістьох – поранено

    Збройні формування РФ за минулу добу 13 разів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил, при цьому сім разів застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння з витратою 40 артилерійських пострілів калібру 122 мм та 31 мінометної міни калібру 82 мм.

    Про це повідомляє у Фейсбуці прес-центр штабу ООС.

    «Також ворог обстрілював наших захисників із протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», - йдеться у повідомленні.

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    У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» окупанти обстріляли позиції українських військ вісім разів:

    • з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу села Водяне;
    • з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів – поблизу населеного пункту Піски;
    • з мінометів калібру 82 мм – поблизу міста Авдіївка; 
    • з протитанкових ракетних комплексів та станкових протитанкових гранатометів – у районі населеного пункту Опитне; 
    • з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі населеного пункту Лебединське; 
    • з гранатометів різних систем – у районі міста Авдіївка; 
    • з станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – в районі населеного пункту Верхньоторецьке; 
    • зі станкових протитанкових гранатометів – у районі населеного пункту Кам'янка.

    У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник обстріляв позиції українських військових п'ять разів:

    • з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм – біля населеного пункту Новотошківське;
    •  з артилерійських систем калібру 122 мм – біля села Кримське; 
    • з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів – поблизу села Золоте-4;
    •  з мінометів калібру 82 мм – поблизу населеного пункту Луганське; 
    • з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів – також в районі населеного пункту Луганське.

    Під час обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, троє отримали поранення.

    Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об'єднаних сил.

    За даними розвідки, 8 квітня сімох окупантів було знищено, шістьох – поранено.

    Від початку поточної доби ворожих обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.

    Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.

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