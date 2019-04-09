На Донбасі окупанти гатять з артилерії та мінометів: загинув військовий



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За даними розвідки, 8 квітня сімох окупантів було знищено, шістьох – поранено

Збройні формування РФ за минулу добу 13 разів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил, при цьому сім разів застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння з витратою 40 артилерійських пострілів калібру 122 мм та 31 мінометної міни калібру 82 мм.

Про це повідомляє у Фейсбуці прес-центр штабу ООС.

«Також ворог обстрілював наших захисників із протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», - йдеться у повідомленні.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» окупанти обстріляли позиції українських військ вісім разів:

з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу села Водяне;

з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів – поблизу населеного пункту Піски;

з мінометів калібру 82 мм – поблизу міста Авдіївка;

з протитанкових ракетних комплексів та станкових протитанкових гранатометів – у районі населеного пункту Опитне;

з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі населеного пункту Лебединське;

з гранатометів різних систем – у районі міста Авдіївка;

з станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – в районі населеного пункту Верхньоторецьке;

зі станкових протитанкових гранатометів – у районі населеного пункту Кам'янка.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник обстріляв позиції українських військових п'ять разів:

з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм – біля населеного пункту Новотошківське;

з артилерійських систем калібру 122 мм – біля села Кримське;

з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів – поблизу села Золоте-4;

з мінометів калібру 82 мм – поблизу населеного пункту Луганське;

з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів – також в районі населеного пункту Луганське.

Під час обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, троє отримали поранення.

Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об'єднаних сил.

За даними розвідки, 8 квітня сімох окупантів було знищено, шістьох – поранено.

Від початку поточної доби ворожих обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.