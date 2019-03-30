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    Події в Україні

    Окупанти на Донбасі обстріляли військових біля Авдіївки та Пісків

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    Підрозділи, які обстріляв противник, дали адекватну відповідь вогнем зі штатного озброєння - Окупанти на Донбасі обстріляли військових біля Авдіївки та Пісків
    Підрозділи, які обстріляв противник, дали адекватну відповідь вогнем зі штатного озброєння

    Один військовий отримав поранення

    Від початку поточної доби противник двічі обстріляв зі стрілецької зброї позиції наших військ у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» – в районі населених пунктів Авдіївка та Піски. Про це інформує прес-служба операції Об’єднаних сил.

    Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

    Підрозділи, які обстріляв противник, дали адекватну відповідь вогнем зі штатного озброєння. Втрати окупантів уточнюються.

    Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.

    Нагадаємо, 29 березня обстановка в районі проведення операції Об'єднаних сил значно загострилася.

    Російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції підрозділів Об'єднаних сил з артилерійських систем, мінометів, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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