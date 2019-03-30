Окупанти на Донбасі обстріляли військових біля Авдіївки та Пісків
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Один військовий отримав поранення
Від початку поточної доби противник двічі обстріляв зі стрілецької зброї позиції наших військ у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» – в районі населених пунктів Авдіївка та Піски. Про це інформує прес-служба операції Об’єднаних сил.
Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.
Підрозділи, які обстріляв противник, дали адекватну відповідь вогнем зі штатного озброєння. Втрати окупантів уточнюються.
Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.
Нагадаємо, 29 березня обстановка в районі проведення операції Об'єднаних сил значно загострилася.
Російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції підрозділів Об'єднаних сил з артилерійських систем, мінометів, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.