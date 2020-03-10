Обстріл вантажівки бойовиками на Донбасі: один загиблий та четверо поранених військових



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Біля селища Піски російсько-окупаційні війська застосували протитанковий ракетний комплекс, ручні протитанкові й автоматичні станкові гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю

У результаті обстрілів бойовиків на Донбасі загинув один та отримали поранення чотири українських військових. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

У Міноборони повідомили, що з 9:30 тричі були обстріляні українські позиції біля населеного пункту Піски.

«Станом на 12:30 один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, чотири зазнали поранень», - йдеться у повідомленні.

На цій ділянці фронту російсько-окупаційні війська застосували протитанковий ракетний комплекс, ручні протитанкові і автоматичні станкові гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю.

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Мапа боїв: mediarnbo.org

Раніше пресцентр Операції об'єднаних сил повідомив, що бойовики на Донбасі обстріляли військовий вантажний автомобіль з протитанкового ракетного комплексу.

Раніше повідомлялось про бій у Пісках і під Авдіївкою - обстріл українських позицій з російських 120 і 122-мм мінометів і гаубиць під Донецьком. О 9:44 ворог підбив вантажівку ГАЗ-66 ЗСУ були поранені в одному з розвідбатів

Нагадаємо, на Донбасі 9 березня бойовики атакували військово-медичний автомобіль одного з підрозділів операції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Талаківка.

Внаслідок ворожих обстрілів у понеділок, 9 березня, один український захисник отримав бойове ураження.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що у президента Росії Володимира Путіна є рік для того, щоб покласти кінець війні на Донбасі.