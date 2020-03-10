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    Обстріл вантажівки бойовиками на Донбасі: один загиблий та четверо поранених військових

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    Обстріл вантажівки бойовиками на Донбасі: один загиблий та четверо поранених військових

    Біля селища Піски російсько-окупаційні війська застосували протитанковий ракетний комплекс, ручні протитанкові й автоматичні станкові гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю

    У результаті обстрілів бойовиків на Донбасі загинув один та отримали поранення чотири українських військових. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

    У Міноборони повідомили, що з 9:30 тричі були обстріляні українські позиції біля населеного пункту Піски.

    «Станом на 12:30 один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, чотири зазнали поранень», - йдеться у повідомленні.

    На цій ділянці фронту російсько-окупаційні війська застосували протитанковий ракетний комплекс, ручні протитанкові і автоматичні станкові гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю.

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    Мапа боїв: mediarnbo.org
    Мапа боїв: mediarnbo.org

    Раніше пресцентр Операції об'єднаних сил повідомив, що бойовики на Донбасі обстріляли військовий вантажний автомобіль з протитанкового ракетного комплексу.

    Раніше повідомлялось про бій у Пісках і під Авдіївкою - обстріл українських позицій з російських 120 і 122-мм мінометів і гаубиць під Донецьком. О 9:44 ворог підбив вантажівку ГАЗ-66 ЗСУ були поранені в одному з розвідбатів

    Нагадаємо, на Донбасі 9 березня бойовики атакували військово-медичний автомобіль одного з підрозділів операції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Талаківка.

    Внаслідок ворожих обстрілів у понеділок, 9 березня, один український захисник отримав бойове ураження.

    Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що у президента Росії Володимира Путіна є рік для того, щоб покласти кінець війні на Донбасі.

    бойовики на Донбасі ЗСУ Міноборони обстріл вантажівки автомобіль Володимир Зеленський президент Операція Об’єднаних сил
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