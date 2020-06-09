Окупанти під Оріховим випустили 55 мін



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Втрати окупантів уточнюються

Мінометний обстріл бойовики супроводжували щільним вогнем з протитанкових та автоматичних станкових гранатометів

Від початку поточної доби окупанти здійснили 4 обстріли, втрат серед українських військових немає.

Про це розповів на брифінгу в Міноборони речник Дмитро Гуцуляк, повідомляє пресслужба МОУ.

«Від початку поточної доби за наявною станом на 12.00 інформацією, на лінії бойового зіткнення зафіксовано 4 обстріли з боку російсько-окупаційних військ. Ворог свідомо з опівночі до близько 06.00 ранку порушував режим тиші, застосовуючи, зокрема, важке озброєння», - сказав речник.

Гуцуляк уточнив, що після 04.50 ранку від окупованого Золотого-5 противник протягом години випустив по оборонцях Оріхового 55 мін калібру 120 мм. Цей мінометний обстріл російсько-окупаційні війська супроводжували щільним вогнем з протитанкових та автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Крім того, з гранатометів різних систем та стрілецького озброєння окупанти порушували режим тиші в районах н.п. Новолуганське, Мар’їнка та Шуми.

Українські воїни вели адекватні оборонні дії з легкого піхотного озброєння. Зазначимо, що вогонь у відповідь підрозділи Об’єднаних сил ведуть впевнившись у відсутності в секторі цивільного населення.

Бойових втрат від початку поточної доби серед захисників України немає.

Втрати окупантів уточнюються, сказав речник.