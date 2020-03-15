На Донбасі поранений один військовий



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На Донбасі поранений один український військовий

За поточну добу внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав дотичне вогнепальне кульове поранення руки

14 березня збройні формування Російської Федерації дев'ять разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» було зафіксовано шість обстрілів, а саме:

поруч з Березовим – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

неподалік Старогнатівки – з міномету калібру 82 мм – 5 мін;

поблизу Павлополя – зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

тричі в районі населеного пункту Піски – з мінометів калібру 82 мм – 11 мін.

Три обстріли були здійснені у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», а саме:

поблизу Новолуганського – з міномету калібру 82 мм – 3 міни, а також було зафіксовано вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

неподалік населеного пункту Шуми – зі 120-мм мінометів – 6 мін, 24 міни із мінометів калібру 82 мм, а також противник вів вогонь із великокаліберних кулеметів;

поруч з Зайцевим – з міномету калібру 120 мм – 3 міни.

Окрім цього, противник здійснив обстріл зі стрілецької зброї ділянки розведення №3 Богданівка-Петрівське. Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали, дотримуючись режиму тиші.

Вчора, 14 березня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

З початком цієї доби російські окупаційні війська двічі обстріляли наші позиції із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід« було зафіксовано один обстріл, а саме:

в районі населеного пункту Піски – зі станкового протитанкового гранатомету – 6 пострілів.

Також один обстріл був здійснений у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ«, а саме:

поблизу Луганського – з автоматичного станкового гранатомету, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Підрозділи операції Об’єднаних сил, які обороняються, використовували наявні вогневі засоби та дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь.

За поточну добу внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав дотичне вогнепальне кульове поранення руки. Евакуаційною технікою військового доставлено до військово-медичного закладу, де йому оперативно було надано належну медичну допомогу.