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    Події в Україні

    Російські окупанти обстріляли позиції ЗСУ із мінометів забороненого калібру

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    Російські окупанти обстріляли позиції ЗСУ із мінометів забороненого калібру

    Внаслідок ворожих обстрілів втрат серед бійців ЗСУ немає

    Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    Про це у Facebook повідомляє штаб ООС.

    «У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» було зафіксовано три обстріли, а саме: поруч з Березовим – з гранатометів різних систем; неподалік Старогнатівки – з міномета калібру 82 мм – 5 мін; поблизу Павлополя – зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    Три обстріли були здійснені у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», а саме: поблизу Новолуганського – з міномета калібру 82 мм – 3 міни, а також було зафіксовано вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; неподалік населеного пункту Шуми – зі 120-мм мінометів – 6 мін, 24 міни із мінометів калібру 82 мм, а також противник вів вогонь із великокаліберних кулеметів; поруч з Гладосовим – з міномета калібру 120 мм – 3 міни», – йдеться у повідомленні.

    У штабі ООС додали, що 14 березня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

    Ситуація на ділянці розведення №1 ситуація залишається стабільною. Режим тиші дотримується. Представники ДСНС України щоденно, з обох боків дороги, проводять обстеження місцевості на наявність вибухонебезпечних предметів.

    На ділянці розведення №2 та №3 обставини стабільна. Тривають заходи щодо дотримання режиму тиші.

    Нагадаємо, 13 березня збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню. 

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