Голова офісу Зеленського пояснив скандальні домовленості у Мінську



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Голова офісу президента Ураїни Андрій Єрмак

Єрмак заявив, що у Мінську торкнувся питання звільнення українських полонених

Голова офісу президента Ураїни Андрій Єрмак пояснив деталі зустрічі у Мінську, де було створено Консультативну раду з представниками окупованого Донбасу.

Про це він заявив під час ефіру програми «Свобода слова з Савіком Шустером» на телеканалі «Україна».

Зокрема, за словами Єрмака, йшлося про відкриття нових місць для розведення сил і засобів.

«На жаль, поки що цих місць не існує», - заявив Єрмак.

Він також додав, що його цікавило питання, чому не відбувається жодних зрушень у питанні звільнення українських полонених, які ув'язнені на території окупованого Донбасу.

«Це питання нас особисто дуже турбує, особливо після того, як ми наприкінці року звільнили наших людей і що ми почули - в яких умовах вони там перебувають», - уточнив він.

Як повідомлялося, Контактна група домовилася про створення спільного органу з ОРДЛО (документи).

Заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак, який опікується тепер українським напрямком, анонсував появу нового механізму врегулювання конфлікту на Донбасі.

Під час брифінгу після екстреного засідання Ради національної безпеки і оборони у керівника Офіса президента Андрія Єрмака запитали, чи насправді під час засідання Тристоронньої контактної групи йшлося про визнання ОРДЛО. Єрмак заявив, що Україна не визнаватиме так звані ОРДЛО. Журналістка почала наполегливо уточнювати, кого пропонують у майбутній дорадчий орган представники ОРДЛО, тоді прессекретарка президента Юлія Мендель спробувала закрити їй рот і порекомендувала Єрмаку закінчувати відповідати на запитання, бо «напевно, нема часу».

Своєю чергою колишній голова Інституту нацпам'яті, нардеп Володимир В'ятрович звернувся до СБУ через скандальний документ, підписаний у Мінську Єрмаком і Кучмою.

Зазначимо, що навіть народні обранці від парламентської фракції «Слуга народу» висловили стурбованість через останні домовленості української сторони в Тристоронній контактній групі про створення Консультаційної ради із бойовиками ОРДЛО.