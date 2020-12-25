На Донбасі – п’ять порушень «тиші», поранено двох українських бійців

На численні обстріли російсько-окупаційних військ українські військовослужбовці надали противнику адекватну відповідь, запевнили у штабі

Постраждалим захисникам надано медичну допомогу та оперативно доставлено до лікувальних закладів

Протягом минулої доби, 24 грудня, на Донбасі зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню поблизу трьох населених пунктів.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.

Неподалік Водяного, на різних напрямках, ворог відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру та автоматичних станкових гранатометів. В районі населеного пункту Шуми російсько-окупаційні війська вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

«Під час обстрілу один український воїн отримав вогнепальне поранення. Ще один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої неподалік Красногорівки. Обом захисникам надано медичну допомогу та оперативно доставлено до лікувальних закладів», – заявили у штабі.

На численні обстріли російсько-окупаційних військ українські військовослужбовці надали противнику адекватну відповідь.

Від початку поточної доби, 25 грудня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

«Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами», – резюмується у звіті.

Нагадаємо, Генштаб назвав цьогорічні втрати на Донбасі серед українських захисників.