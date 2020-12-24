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    За добу на Донбасі зафіксовано три ворожі обстріли

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    <p>Серед українських військовослужбовців бойових втрат та поранень немає</p> - За добу на Донбасі зафіксовано три ворожі обстріли

    Серед українських військовослужбовців бойових втрат та поранень немає

    Постріли російсько-окупаційних військ не несли загрози життю та здоров’ю наших захисників, запевнили у штабі

    Протягом минулої доби, 23 грудня, на Донбасі зафіксовано три порушення режиму припинення вогню, ніхто з українських бійців не постраждав.

    Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.

    У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» на Приазов’ї поблизу Водяного ворог відкривав неприцільний вогонь з автоматичних станкових та підствольних гранатометів. В напрямку українських позицій неподалік Талаківки, окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    В передмісті Авдіївки противник відкривав вогонь у бік наших позицій з ручного протитанкового гранатомета.

    «Постріли російсько-окупаційних військ не несли загрози життю та здоров’ю наших захисників, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Серед українських військовослужбовців бойових втрат та поранень немає», – йдеться у звіті.

    Від початку поточної доби, 24 грудня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

    «Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами», – резюмується у повідомленні.

    Теги: бойовики на Донбасі обстріл військові Операція Об’єднаних сил
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