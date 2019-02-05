Порошенко прокоментував «мирний план Сайдіка» щодо Донбасу



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Президент України наголосив, що миротворці ООН не будуть ескортом для спостерігачів ОБСЄ

«Ми готові розглядати будь-які плани, якщо вони не шкодять суверенітету і національній цілісності, незалежності нашої держави», - заявив президент

Президент України Петро Порошенко заявив, що у Мінських домовленостях вже передбачений план врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це він сказав президент в ефірі телеканалу ICTV в понеділок, коментуючи «мирний план для України» представника ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка.

«Ми готові розглядати будь-які плани, якщо вони не шкодять суверенітету і національній цілісності, незалежності нашої держави. Хочу підкреслити, що план викладено в Мінських домовленостях ... Думаю, панові Сайдіку досить прочитати це і підтримати», - зазначив Порошенко

За словами глави держави, в Мінських домовленостях чітко записано виведення всіх іноземних військ з території України, виведення всього важкого озброєння і техніки, забезпечення відновлення українського суверенітету, влади на території окупованого Донбасу.

«Саме на Мінських домовленостях грунтуються санкції проти Росії і зараз готується пакет санкцій у зв'язку з агресією в Керченській протоці», - зазначив Порошенко.

Він також нагадав, що була запропонована концепція миротворчої місії ООН на Донбасі.

«В 2018-2019 у нас вже є підтримка США, Великобританії, Франції. Проведено переговори про, по щонайменше, незастосуванні права вето з боку Китаю. Хто проти? Країна-агресор - Російська Федерація», - розповів Порошенко.

Президент підкреслив, що миротворча місія повинна мати мандат, що поширюється на всю окуповану територію.

«Підкреслю, що може бути безліч планів, але миротворці ООН не будуть ескорт сервісом спостерігачів ОБСЄ ... миротворці повинні творити світ і мати мандат на всю окуповану територію», - резюмував Порошенко.

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Джерело: Інтерфакс-Україна