На Донбасі військовий дістав поранень через розрив міни
Окупанти вели обстріл з мінометів великого калібру
Під Верхньоторецьким унаслідок розриву міни травмувався український військовий.
Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу Об'єднаних сил.
«По позиціях українських захисників поблизу Верхньоторецького російські окупанти вели вогонь з мінометів калібру 120 мм та автоматичних станкових гранатометів. Внаслідок розриву однієї з мін отримав бойове травмування один військовослужбовець Об'єднаних сил», - зазначається у повідомленні.
Евакуаційною технікою воїна доставлено до медичного закладу, де йому оперативно надано належну допомогу лікарів.
Підрозділи Операції Об’єднаних сил використовували наявні вогневі засоби та дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.
Нагадаємо, у неділю, 5 липня, збройні формування Російської Федерації на Донбасі вісім разів порушили режим припинення вогню. Зазначається, що ворог застосував заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 та 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.