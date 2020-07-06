На Донбасі військовий дістав поранень через розрив міни



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Окупанти вели обстріл з мінометів великого калібру

Під Верхньоторецьким унаслідок розриву міни травмувався український військовий.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу Об'єднаних сил.

«По позиціях українських захисників поблизу Верхньоторецького російські окупанти вели вогонь з мінометів калібру 120 мм та автоматичних станкових гранатометів. Внаслідок розриву однієї з мін отримав бойове травмування один військовослужбовець Об'єднаних сил», - зазначається у повідомленні.

Евакуаційною технікою воїна доставлено до медичного закладу, де йому оперативно надано належну допомогу лікарів.