  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Бойовики на Донбасі стріляють із заборонених мінометів: без втрат для ЗСУ

    • Розсилка
    Вогнем із дозволеного озброєння українські захисники придушили активність ворога - Бойовики на Донбасі стріляють із заборонених мінометів: без втрат для ЗСУ
    Вогнем із дозволеного озброєння українські захисники придушили активність ворога

    У неділю на сході України зафіксовано вісім ворожих обстрілів

    У неділю, 5 липня, збройні формування Російської Федерації на Донбасі вісім разів порушили режим припинення вогню.

    Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.

    Зазначається, що ворог застосував заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 та 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

    «Наші воїни негайно реагували на усі можливі загрози з боку загарбників, змушуючи їх припинити агресивні дії», – запевнили у пресцентрі.

    Тричі противник відкривав вогонь по українських захисниках поблизу Мар’їнки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Ворог обстрілював наших воїнів з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

    Таке ж озброєння окупанти задіяли і на підступах до Широкиного. Неподалік населеного пункту Павлопіль агресор застосовував міномети 82-го калібру та кулемети. А біля Новотроїцького – станкові протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» загарбники активізувалися біля Хутору Вільний та обстріляли наших захисників з мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем та кулеметів.

    Факт ворожої агресії з підствольних та автоматичних станкових гранатометів також зафіксовано неподалік Оріхового.

    «Такі підступні дії окупантів без відповіді не залишилися – вогнем зі штатного озброєння по позиціях загарбників українські підрозділи рішуче подавили активність противника.

    За минулу добу втрат серед українських захисників внаслідок ворожих обстрілів немає», – додали у штабі.

    За даними розвідки, 5 липня наші оборонці знищили двох та поранили щонайменше ще двох загарбників.

    Від початку поточної доби збройні формування РФ шість разів порушили режим припинення вогню, у переважній більшості із озброєння, яке давно мало б бути відведеним від лінії бойового зіткнення.

    «Своїм вогнем із дозволеного озброєння наші захисники придушили активність ворога. За наявною інформацією за поточну добу втрат серед українських захисників немає. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою», – резюмується у звіті.

    бойовики на Донбасі ЗСУ обстріл військові Операція Об’єднаних сил
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ