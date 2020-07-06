Бойовики на Донбасі стріляють із заборонених мінометів: без втрат для ЗСУ



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Вогнем із дозволеного озброєння українські захисники придушили активність ворога

У неділю на сході України зафіксовано вісім ворожих обстрілів

У неділю, 5 липня, збройні формування Російської Федерації на Донбасі вісім разів порушили режим припинення вогню.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.

Зазначається, що ворог застосував заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 та 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

«Наші воїни негайно реагували на усі можливі загрози з боку загарбників, змушуючи їх припинити агресивні дії», – запевнили у пресцентрі.

Тричі противник відкривав вогонь по українських захисниках поблизу Мар’їнки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Ворог обстрілював наших воїнів з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Таке ж озброєння окупанти задіяли і на підступах до Широкиного. Неподалік населеного пункту Павлопіль агресор застосовував міномети 82-го калібру та кулемети. А біля Новотроїцького – станкові протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» загарбники активізувалися біля Хутору Вільний та обстріляли наших захисників з мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем та кулеметів.

Факт ворожої агресії з підствольних та автоматичних станкових гранатометів також зафіксовано неподалік Оріхового.

«Такі підступні дії окупантів без відповіді не залишилися – вогнем зі штатного озброєння по позиціях загарбників українські підрозділи рішуче подавили активність противника.

За минулу добу втрат серед українських захисників внаслідок ворожих обстрілів немає», – додали у штабі.

За даними розвідки, 5 липня наші оборонці знищили двох та поранили щонайменше ще двох загарбників.

Від початку поточної доби збройні формування РФ шість разів порушили режим припинення вогню, у переважній більшості із озброєння, яке давно мало б бути відведеним від лінії бойового зіткнення.

«Своїм вогнем із дозволеного озброєння наші захисники придушили активність ворога. За наявною інформацією за поточну добу втрат серед українських захисників немає. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою», – резюмується у звіті.