Бойовики на Донбасі стріляють із заборонених мінометів: без втрат для ЗСУ
У неділю на сході України зафіксовано вісім ворожих обстрілів
У неділю, 5 липня, збройні формування Російської Федерації на Донбасі вісім разів порушили режим припинення вогню.
Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.
Зазначається, що ворог застосував заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 та 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
«Наші воїни негайно реагували на усі можливі загрози з боку загарбників, змушуючи їх припинити агресивні дії», – запевнили у пресцентрі.
Тричі противник відкривав вогонь по українських захисниках поблизу Мар’їнки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Ворог обстрілював наших воїнів з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
Таке ж озброєння окупанти задіяли і на підступах до Широкиного. Неподалік населеного пункту Павлопіль агресор застосовував міномети 82-го калібру та кулемети. А біля Новотроїцького – станкові протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» загарбники активізувалися біля Хутору Вільний та обстріляли наших захисників з мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем та кулеметів.
Факт ворожої агресії з підствольних та автоматичних станкових гранатометів також зафіксовано неподалік Оріхового.
«Такі підступні дії окупантів без відповіді не залишилися – вогнем зі штатного озброєння по позиціях загарбників українські підрозділи рішуче подавили активність противника.
За минулу добу втрат серед українських захисників внаслідок ворожих обстрілів немає», – додали у штабі.
За даними розвідки, 5 липня наші оборонці знищили двох та поранили щонайменше ще двох загарбників.
Від початку поточної доби збройні формування РФ шість разів порушили режим припинення вогню, у переважній більшості із озброєння, яке давно мало б бути відведеним від лінії бойового зіткнення.
«Своїм вогнем із дозволеного озброєння наші захисники придушили активність ворога. За наявною інформацією за поточну добу втрат серед українських захисників немає. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою», – резюмується у звіті.