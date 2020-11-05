ОБСЄ звинуватила Трампа у використанні службового становища на виборах
Трамп бездоказово заявляв про фальсифікації виборчого процесу в Сполучених Штатах, зазначили в ОБСЄ
ОБСЄ звинуватила чинного американського лідера Дональда Трампа у використанні службового становища на виборах президента США.
Про це повідомив глава місії спостерігачів від організації Міхаель Георг Лінк.
За його словами, республіканець бездоказово заявляв про фальсифікації виборчого процесу в Сполучених Штатах.
«У кількох випадках створювалося враження, що Трамп відмовляється від мирної передачі влади», - сказав Лінк.
В організації підкреслили, що такі заяви чинного лідера США «послаблюють довіру суспільства до державних інституцій».
Також в ОБСЄ додали, що багато хто сприймає це як «підвищення ймовірності політично мотивованого насильства після виборів».
Як повідомлялося, Трамп здивований лідерством Байдена в ключових штатах та натякає на фальсифікації.
4 листопада Байден вирвався в лідери у Мічигані, який дає 16 голосів виборників, також колишній віцепрезидент почав перемагати Трампа у Вісконсині (10 голосів виборників). Перемога у цих штатах може стати вирішальною для Байдена.
Також одним з ключових штатів для кандидатів є Пенсильванія, він дає 20 голосів виборників.
До цього Трамп фактично оголосив про свою перемогу, буцімто його показники на виборах свідчать про перемогу і йому вдалося взяти «хиткі штати».
За словами президента, його суперник Джо Байдена вже не зможе наздогнати його. Також чинний президент США звинуватив Байдена у шахрайстві та готовності відстоювати свою перемогу у Верховному суді.