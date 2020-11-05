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    У світі

    ОБСЄ звинуватила Трампа у використанні службового становища на виборах

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    Дональд Трамп звинуватив Байдена у шахрайстві та готовності відстоювати свою перемогу у Верховному суді - ОБСЄ звинуватила Трампа у використанні службового становища на виборах
    Дональд Трамп звинуватив Байдена у шахрайстві та готовності відстоювати свою перемогу у Верховному суді

    Трамп бездоказово заявляв про фальсифікації виборчого процесу в Сполучених Штатах, зазначили в ОБСЄ

    ОБСЄ звинуватила чинного американського лідера Дональда Трампа у використанні службового становища на виборах президента США.

    Про це повідомив глава місії спостерігачів від організації Міхаель Георг Лінк.

    За його словами, республіканець бездоказово заявляв про фальсифікації виборчого процесу в Сполучених Штатах.

    «У кількох випадках створювалося враження, що Трамп відмовляється від мирної передачі влади», - сказав Лінк.

    В організації підкреслили, що такі заяви чинного лідера США «послаблюють довіру суспільства до державних інституцій».

    Також в ОБСЄ додали, що багато хто сприймає це як «підвищення ймовірності політично мотивованого насильства після виборів».

    Як повідомлялося, Трамп здивований лідерством Байдена в ключових штатах та натякає на фальсифікації.

    листопада Байден вирвався в лідери у Мічигані, який дає 16 голосів виборників, також колишній віцепрезидент почав перемагати Трампа у Вісконсині (10 голосів виборників). Перемога у цих штатах може стати вирішальною для Байдена.

    Також одним з ключових штатів для кандидатів є Пенсильванія, він дає 20 голосів виборників.

    До цього Трамп фактично оголосив про свою перемогу, буцімто його  показники на виборах свідчать про перемогу і йому вдалося взяти «хиткі штати». 

    За словами президента, його суперник Джо Байдена вже не зможе наздогнати його. Також чинний президент США звинуватив Байдена у шахрайстві та готовності відстоювати свою перемогу у Верховному суді. 

     Читайте також: 
    ОБСЄ США Джозеф Байден Дональд Трамп вибори у США
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