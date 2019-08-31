На Донбасі за п'ять років загинули понад 200 бійців Нацгвардії



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Фото: mvs.gov.ua

Нацгвардійці загинули в зоні проведення АТО, ООС і під час несення бойової служби в Україні

В Україні за останні п'ять років при виконанні службових обов'язків загинули понад 200 бійців Національної гвардії України. Про це повідомив командувач Нацгвардії України Микола Балан, повідомляє пресслужба МВС.

Більше 200 військовослужбовців Нацгвардії загинули в зоні проведення антитерористичної операції, операції Об'єднаних сил та під час несення бойової служби в Україні.

«Національної гвардії України понад 200 військовослужбовців загинули при виконанні службових обов'язків - у зоні проведення антитерористичної операції, операції Об'єднаних сил та під час несення бойової служби на території держави», - сказав Балан.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що з початку проведення антитерористичної операції на сході України загинули 455 поліцейських. За його словами, за роки незалежності країни при виконанні службових обов'язків загинув 1671 правоохоронець.

Як повідомлялось, у Києві вшанували пам’ять чотирьох нацгвардійців, які загинули у 2015 році під час несення служби під стінами Верховної Ради України. Тоді у військовослужбовців кинули бойову гранату агресивно налаштовані мітингувальники.