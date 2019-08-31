У Києві вшанували пам’ять нацгвардійців, які загинули у 2015 році під стінами ВР
Від вибуху бойової гранати загинуло четверо гвардійців-строковиків
У Києві вшанували пам’ять чотирьох нацгвардійців, які загинули у 2015 році під час несення служби під стінами Верховної Ради України. Тоді у військовослужбовців кинули бойову гранату агресивно налаштовані мітингувальники.
Про це повідомляє пресслужба МВС.
«31 серпня 2015 року – дуже сумна для нас дата! 4 роки тому під стінами Верховної Ради сталися масові заворушення. Тоді агресивно налаштовані учасники мітингу штурмували парламент, кидали у правоохоронців бруківку, димові шашки. Від вибуху бойової гранати загинуло четверо гвардійців-строковиків: Богдан Дацюк, Ігор Дебрін, Олександр Костина, Дмитро Сластніков. Згадайте їхні імена. Пом’яніть хвилиною мовчання! Молоді гвардійці виконували свій обов’язок – захищали демократію та Верховну Раду, віддали за Україну найцінніше – свої життя! Вічна слава Героям!», повідомляє МВС.
Нагадаємо, сьогодні, 31 серпня, минає п’ять років, як в Азовському морі російсько-терористичні війська з артилерійських установок обстріляли катер Маріупольського загону Морської охорони «Гриф».