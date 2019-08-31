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    Події в Україні

    У Києві вшанували пам’ять нацгвардійців, які загинули у 2015 році під стінами ВР

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    У Києві вшанували пам’ять нацгвардійців, які загинули у 2015 році під стінами ВР
    Фото МВС

    Від вибуху бойової гранати загинуло четверо гвардійців-строковиків

    У Києві вшанували пам’ять чотирьох нацгвардійців, які загинули у 2015 році під час несення служби під стінами Верховної Ради України. Тоді у військовослужбовців кинули бойову гранату агресивно налаштовані мітингувальники.

    Про це повідомляє пресслужба МВС.

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    «31 серпня 2015 року – дуже сумна для нас дата! 4 роки тому під стінами Верховної Ради сталися масові заворушення. Тоді агресивно налаштовані учасники мітингу штурмували парламент, кидали у правоохоронців бруківку, димові шашки. Від вибуху бойової гранати загинуло четверо гвардійців-строковиків: Богдан Дацюк, Ігор Дебрін, Олександр Костина, Дмитро Сластніков. Згадайте їхні імена. Пом’яніть хвилиною мовчання! Молоді гвардійці виконували свій обов’язок – захищали демократію та Верховну Раду, віддали за Україну найцінніше – свої життя! Вічна слава Героям!», повідомляє МВС.

    31 серпня 2015 року у Києві після голосування за зміни до Конституції, внесені Президентом України, під Верховною Радою почались сутички між протестувальниками і правоохоронцями, більше 140 осіб зазнали поранень. Внаслідок вибуху загинуло (на місці і внаслідок поранень) четверо нацгвардійців, Невдовзі було затримано більше 18 осіб, які брали участь у заворушеннях.

    Нагадаємо, сьогодні, 31 серпня, минає п’ять років, як в Азовському морі російсько-терористичні війська з артилерійських установок обстріляли катер Маріупольського загону Морської охорони «Гриф».

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