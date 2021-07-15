На Донбасі загинув 19-річний танкіст

19-річний Олександр Юрков служив навідником танкового батальйону військової частини А1302

У зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі загинув військовослужбовець Збройних сил України Олександр Юрков. Трагедія сталася в середу, 14 липня.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Софійського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Дніпропетровської області. Зазначається, що 19-річний хлопець служив навідником взводу танкової роти батальйону військової частини А1302.

Обставини загибелі в повідомленні не уточнюються.

«14 липня 2021 року в районі проведення Операції Об'єднаних сил загинув навідник танкового взводу танкової роти танкового батальйону військової частини А1302 солдат Юрков Олександр Олександрович», – йдеться в повідомленні.

Олександр Юрков був 2002 року народження, родом із села Криничувате Софійського району Дніпропетровщини.

Особовий склад Софійського терцентру висловив співчуття рідним і близьким загиблого.

Нагадаємо, сьогодні бойовики на Донбасі поранили двох українських бійців.

14 липня повідомлялося, що на Донбасі було зафіксовано 13 обстрілів, поранено двох військових. Про загибель захисників 14 липня не звітували.

Також у вівторок, 13 липня, внаслідок мінометного обстрілу на Луганщині загинув Андрій Бєляєв – боєць 57-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ імені кошового отамана Костя Гордієнка.