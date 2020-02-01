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    Зеленський висловив співчуття у зв'язку із загибеллю медика на Донбасі

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    Володимир Зеленський висловив співчуття з приводу загибелі на Донбасі військового медика Клавдії Ситник - Зеленський висловив співчуття у зв'язку із загибеллю медика на Донбасі
    Володимир Зеленський висловив співчуття з приводу загибелі на Донбасі військового медика Клавдії Ситник

    Медик доставляла на позицію ліки й отримала осколкові поранення

    Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття з приводу загибелі на Донбасі військового медика Клавдії Ситник.

    Про це повідомляється на сторінці Офісу президента у Telegram.

    «Сьогодні в Попаснянському районі в Луганській області загинула молода 33-річна жінка. Старший бойовий медик доставляла на позицію ліки й отримала осколкові поранення грудної клітки, несумісні з життям. Глибокі співчуття рідним і близьким. Вічна пам’ять Героїні», - йдеться у повідомленні.

    Як повідомлялося, 1 лютого на Донбасі внаслідок обстрілу з боку бойовиків загинула бойової медик одного з підрозділів Об'єднаних сил Клавдія Ситник.

    Наголошується, що під час доставки медикаментів на позицію жінка потрапила під обстріл і дістала множинні осколкові поранення, несумісні з життям.

    У Клавдії лишилася донька Юлія 2008 року народження, також у неї залишилися тато, мама і молодша сестра, яка має інвалідність.

    Нагадаємо, окупанти залишили без світла населений пункт на Луганщині.

    Як повідомлялося, на Донбасі бойовики гатять поблизу семи населених пунктів.

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