Зеленський висловив співчуття у зв'язку із загибеллю медика на Донбасі



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Володимир Зеленський висловив співчуття з приводу загибелі на Донбасі військового медика Клавдії Ситник

Медик доставляла на позицію ліки й отримала осколкові поранення

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття з приводу загибелі на Донбасі військового медика Клавдії Ситник.

Про це повідомляється на сторінці Офісу президента у Telegram.

«Сьогодні в Попаснянському районі в Луганській області загинула молода 33-річна жінка. Старший бойовий медик доставляла на позицію ліки й отримала осколкові поранення грудної клітки, несумісні з життям. Глибокі співчуття рідним і близьким. Вічна пам’ять Героїні», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 1 лютого на Донбасі внаслідок обстрілу з боку бойовиків загинула бойової медик одного з підрозділів Об'єднаних сил Клавдія Ситник.

Наголошується, що під час доставки медикаментів на позицію жінка потрапила під обстріл і дістала множинні осколкові поранення, несумісні з життям.

У Клавдії лишилася донька Юлія 2008 року народження, також у неї залишилися тато, мама і молодша сестра, яка має інвалідність.

Нагадаємо, окупанти залишили без світла населений пункт на Луганщині.

Як повідомлялося, на Донбасі бойовики гатять поблизу семи населених пунктів.