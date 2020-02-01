Сьогодні російські окупанти 14 разів обстріляли позиції ЗСУ – є загиблий



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Противник обстрілював наші позиції із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм

Через підрив на вибуховому пристрої один військовослужбовець отримав поранення

З початку поточної доби на Донбасі зафіксовано вже 14 ворожих обстрілів, один український захисник загинув, ще один отримав поранення через підрив на вибуховому пристрої.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

«Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював наші позиції із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Сьогодні, 1 лютого, внаслідок ворожих обстрілів один український захисник загинув, ще один військовослужбовець Об’єднаних сил у результаті підриву на невстановленому вибуховому пристрої отримав поранення», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, поблизу Красногорівки – зі станкового протитанкового гранатомету противник здійснив 6 пострілів, а також з великокаліберного кулемету; у районі Мар’їнки – з автоматичних станкових гранатометів; неподалік Василівки – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Також два рази поряд з Пісками – з міномету калібру 82 мм – 8 мін, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; у районі Невельського – зі станкового протитанкового гранатомету – 2 постріли та великокаліберного кулемету.

Окрім того, неподалік Луганського – зі станкового протитанкового гранатомету – 10 пострілів та з великокаліберного кулемету; двічі в районі населеного пункту Оріхове – зі 120-мм мінометів – 38 мін; тричі поруч з Новотошківським – з мінометів калібру 120 мм противник випустив 41 міну, а також вів вогонь з великокаліберних кулеметів.

Поряд з Невельським – зі станкового протитанкового гранатомету – 2 постріли та великокаліберного кулемету. У районі Катеринівки – з великокаліберного кулемету.

«На всі обстріли російських окупантів підрозділи Об’єднаних сил давали адекватну відповідь із дозволеного озброєння», – додали у штабі.

Нагадаємо, на Донбасі російські окупанти вбили військового медика.

Як повідомлялося, на Донбасі бойовики гатять поблизу семи населених пунктів.