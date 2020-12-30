Осінній призов до армії завершено: Генштаб оприлюднив свіжі дані

У Міноборони стверджують, що планові показники призову виконано на 100%

Військовослужбовці строкової військової служби не залучаються до завдань на фронті

Протягом жовтня–грудня 2020 року в Україні проведено призов громадян України на строкову військову службу. У Міноборони стверджують, що планові показники призову виконано на 100%.

Про це повідомляється на сторінці Генерального штабу в мережі Facebook.

Усього призвано та відправлено на строкову військову службу до Збройних Сил України та інших військових формувань 13 570 осіб, зокрема для:

Збройних сил України – 7 500 осіб;

Національної гвардії України – 4 970 осіб;

Державної прикордонної служби України – 500 осіб;

Державної спеціальної служби транспорту – 600 осіб.

Усі військовослужбовці проходять підготовку у навчальних центрах за програмою Базової загальної підготовки з метою здобуття ними первинних військових знань, вмінь та навичок.

Під час проходження військової служби в Збройних силах України військовослужбовці строкової військової служби не залучаються до виконання завдань у районі проведення операції Об’єднаних сил та проходять військову службу переважно в пунктах постійної дислокації військових частин для забезпечення їхньої життєдіяльності, охорони та оборони.

Строки проходження строкової військової служби визначені у статті 23 закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» і становлять:

для солдатів і матросів, сержантів і старшин, які проходять строкову військову службу в Збройних Силах України та інших військових формуваннях, – до 18 місяців;

для осіб, які на час призову на строкову військову службу мають ступінь вищої освіти «магістр», – до 12 місяців.

Раніше в Міноборони повідомляли, що у 2020 році на службу в армії призвали 30 тисяч юнаків.