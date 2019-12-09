На Донбасі загинув воїн 72 бригади Дмитро Темний



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Життя воїна бригади Чорних Запорожців молодшого сержанта Дмитра Темного обірвалося внаслідок ворожого обстрілу Фото: facebook.com/72.brigade.best

Трагедія сталася 7 грудня

На Донбасі під час ворожого обстрілу загинув воїн 72 бригади Чорних Запорожців ЗСУ, молодший сержант Дмитро Темний.

Трагедія сталася 7 грудня, йдеться у повідомленні на офіційній сторінці 72 бригади у Facebook.

«Внаслідок ворожого обстрілу обірвалося життя нашого бойового побратима, надійного друга, воїна бригади Чорних Запорожців, молодшого сержанта Темного Дмитра Вікторовича. Непоправна втрата для кожного з нас. Командування та особовий склад висловлює щирі співчуття рідним і близьким Діми. Низько схиляємо голови в журбі! Вічна пам'ять Герою!» – написали побратими військового.

Як повідомляє у ФБ Ігор Чекаленко, сільський голова Степанківської сільської ради, Дмитро Темний – уроженець Малого Бузукова. Він проживав із дружиною і трирічною донькою в селі Хацьки.

«Військовослужбовець, призваний Черкаським об’єднаним міським військовим комісаріатом до 72-ої механізованої бригади, загинув під час обстрілів у районі населеного пункту Золоте о 22.55 7 грудня. На даний час вирішується питання щодо доставки тіла і поховання», - повідомив Суспільному черкаський обласний військовий комісар Євген Курбет.

Як повідомив штаб операції Об'єднаних сил, 7 грудня, під час обстрілів загинув один військовослужбовець Об’єднаних сил, ще два наших захисники отримали поранення, а один — бойову травму. Ззбройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню.