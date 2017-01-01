Звільнені торік з полону «ЛНР» Жемчугов і Варфоломеєва вирушили до Харкова зустріти звільнених заручників

Українську журналістку з Луганська Марію Варфоломеєву, яка понад рік провела у полоні бойовиків, звільнили у березні 2016 року

Звільнені у 2016 році з полону «ЛНР» журналістка Марія Варфоломеєва та Володимир Жемчугов вирушили літаком на зустріч першим звільненим заручникам до Харкова. Про це на своїй сторінці у «Фейсбук» повідомила Варфоломєєва. Потім усіх заручників повезуть до Києва. [READ_MORE] Нагадаємо, сьогодні на



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Володимир Жемчугов, Марія Варфоломеєва та радник президента Юрій Бірюков зустрінуть звільнених заручників у Харкові

Українську журналістку з Луганська Марію Варфоломеєву, яка понад рік провела у полоні бойовиків, звільнили у березні 2016 року

Звільнені у 2016 році з полону «ЛНР» журналістка Марія Варфоломеєва та Володимир Жемчугов вирушили літаком на зустріч першим звільненим заручникам до Харкова. Про це на своїй сторінці у «Фейсбук» повідомила Варфоломєєва.

Потім усіх заручників повезуть до Києва.

Нагадаємо, сьогодні на лінії розмежування на Донбасі триває обмін полоненими між українською стороною та бойовиками «Л/ДНР» за формулою «306 на 74».

Українська сторона та представники самопроголошених «ДНР» і «ЛНР» узгодили списки осіб на обмін. Серед звільнених з полону самопроголошеної «ЛНР» заручників Владислав Овчаренко, Валентин Богдан, Артем Ахмеров та Едуард Неделяєв.

Петро Порошенко вже телефоном привітав перших звільнених наших хлопців з ворожого полону.

Також повідомлялося, що 43 людини, які входили до списку 306 осіб, які мала передати українська сторона, відбули покарання і були звільнені з-під варти, тому не приїхали на обмін. Про це Громадському повідомила Уповноважена Верховної Ради в прав людини Валерія Лутковська. Також є частина людей, які приїхали на обмін, але відмовляються повертатися на підконтрольні бойовикам території Луганської і Донецької областей. Їх близько 10-15 осіб.