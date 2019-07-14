На Донеччині балотується мер Дружківки, який наказував розвішувати по місту «прапори ДНР»



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За час роботи на посаді міського голови статки Гнатенка неухильно зростали, - журналісти

Кандидат Гнатенко є у базі «Миротворця»

На Донеччині на окрузі №49 (міста Дружківка, Костянтинівка, Костянтинівський, Покровський райони) від «Опозиційной платформи» балотується мера Дружківки Валерій Гнатенко. «Цар Дружківки», як його називають місцеві мешканці, особистість легендарна: борець із «бандерівським свавіллям», який весною 2014-го всіляко сприяв проведенню сепаратистського «референдуму», особисто наказував розвішувати по місту «прапори ДНР», йдеться у статті Донецька мажоритарка. Кому переписав свій округ 86-річний Юхим Звягільський?

До слова, після того, як Дружківка повернулась під контроль України 5 липня 2014-го, нікого з місцевих організаторів «референдуму» не було покарано. Гнатенко є у базі «Миротворця».

За даними ЗМІ, історія сходження Гнатенка починається у 90-х і міцно пов’язана із діяльністю місцевого криміналітету. Журналісти також звертають увагу на те, що за час роботи на посаді міського голови статки Гнатенка неухильно зростали. Так, під час першої каденції він побудував маєток на території, яка раніше належала міській лікарні, а під час другої звів ще два: один просто у міському парку, інший – на березі Сіверського Донця, в курортному селищі Щурово.

«Прославилась» також донька Гнатенка, яка, відповідно до її декларації, придбала елітну автівку за ціною, вдвічі нижчою за ринкову. На своєму «Ренж ровері» жіночка влетіла у «Деу Ланос», після чого жертва ДТП, водій «Деу Ланосу» виявився винним в аварії та ще й винним донці Гнатенка $30 тис.

Також відомо про міцну дружбу між Гнатенком та Олегом Недавою (балотується у окрузі №47, нині народний депутат БПП).

Детальніше читайте у статті «Главкома»: Донецька мажоритарка. Кому переписав свій округ 86-річний Юхим Звягільський?