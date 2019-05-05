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    Новини

    На Донеччині чоловік загинув від вибуху снаряду

    • Розсилка
    Місце інциденту - На Донеччині чоловік загинув від вибуху снаряду
    Місце інциденту

    Потерпілий за межами селища на березі річки знайшов снаряд, приніс додому і почав його розбирати, що і спричинило вибух

    У селі Велика Новосілка Донецької області місцевий житель загинув у результаті вибуху снаряда, який він знайшов на березі річки.

    Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

    Правоохоронці отримали інформацію про те, що в реанімаційне відділення районної лікарні було доставлено 32-річного жителя із численними пораненнями голови, тулуба і кінцівок. На місце події було направлено слідчо-оперативну групу.

    «Встановлено, що потерпілий за межами селища на березі річки знайшов снаряд, приніс додому і почав його розбирати, що і спричинило вибух», - повідомили в поліції.

    Зараз правоохоронці вживають необхідних заходів для встановлення обставин події.

    Нагадаємо, на Донбасі за два роки загинули від підриву на мінах 56 цивільних.

    Раніше поблизу селища Піски Донецької області в результаті вибуху під час розмінування загинув працівник Державної служби з надзвичайних ситуацій

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