На Донеччині чоловік загинув від вибуху снаряду



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Місце інциденту

Потерпілий за межами селища на березі річки знайшов снаряд, приніс додому і почав його розбирати, що і спричинило вибух

У селі Велика Новосілка Донецької області місцевий житель загинув у результаті вибуху снаряда, який він знайшов на березі річки.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Правоохоронці отримали інформацію про те, що в реанімаційне відділення районної лікарні було доставлено 32-річного жителя із численними пораненнями голови, тулуба і кінцівок. На місце події було направлено слідчо-оперативну групу.

«Встановлено, що потерпілий за межами селища на березі річки знайшов снаряд, приніс додому і почав його розбирати, що і спричинило вибух», - повідомили в поліції.

Зараз правоохоронці вживають необхідних заходів для встановлення обставин події.

Нагадаємо, на Донбасі за два роки загинули від підриву на мінах 56 цивільних.

Раніше поблизу селища Піски Донецької області в результаті вибуху під час розмінування загинув працівник Державної служби з надзвичайних ситуацій.