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    На Донеччині нацгвардійці виявили закладену ворогом гранату

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    На Донеччині нацгвардійці виявили закладену ворогом гранату

    Фугас вилучили для його подальшого знищення

    В районі проведення ООС нацгвардійцями ліквідована граната, залишена противником.

    Про це 22 серпня повідомляється на сторінці Операції об’єднаних сил у Facebook.

    «На Донеччині військовослужбовці Національної гвардії зі складу Об'єднаних сил виявили закладений на узбіччі дороги вибуховий предмет, а саме – ручну гранату РГД-5», - заявили у штабі ООС.

    Зазначається, що з метою недопущення травмування місцевих жителів військовослужбовці підрозділу ізолювали район виявлення небезпечного предмета та спільно з працівниками Національної поліції та Державної служби з надзвичайних ситуацій вилучили фугас для його подальшого знищення.

    До слова, спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік заявив, що перемир'я на сході України, яке розпочалося 21 липня, є найдієвішим проти тих, що запроваджувались раніше.

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