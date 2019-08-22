На Донеччині нацгвардійці виявили закладену ворогом гранату



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Фугас вилучили для його подальшого знищення

В районі проведення ООС нацгвардійцями ліквідована граната, залишена противником.

Про це 22 серпня повідомляється на сторінці Операції об’єднаних сил у Facebook.

«На Донеччині військовослужбовці Національної гвардії зі складу Об'єднаних сил виявили закладений на узбіччі дороги вибуховий предмет, а саме – ручну гранату РГД-5», - заявили у штабі ООС.

Зазначається, що з метою недопущення травмування місцевих жителів військовослужбовці підрозділу ізолювали район виявлення небезпечного предмета та спільно з працівниками Національної поліції та Державної служби з надзвичайних ситуацій вилучили фугас для його подальшого знищення.

До слова, спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік заявив, що перемир'я на сході України, яке розпочалося 21 липня, є найдієвішим проти тих, що запроваджувались раніше.