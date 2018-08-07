На Донеччині підліток на мопеді збив дитячий візок: немовля у тяжкому стані



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В результаті зіткнення немовля випало, отримавши тілесні ушкодження

Постраждалій дитині всього півтора місяці

У селищі Донське на Донеччині 15-річний хлопець не впорався з керуванням мопедом та скоїв наїзд на дитячий візок, в якому знаходилась півторамісячна дитина. Немовля у тяжкому стані знаходиться у лікарні.

Про це повідомляє поліція Донецької області.

Трагедія сталася ввечері 6 серпня. Встановлено, що батьки разом з дитиною у візку та старшим сином вийшли на прогулянку. В цей момент у візок в’їхав підліток на мопеді. В результаті зіткнення немовля випало, отримавши тілесні ушкодження.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Досудове розслідування триває.

У поліції нагадали, що на скутері та мопеді можна їздити з 16 років, на квадроциклі та мотоциклі – з 18. Для цього необхідно пройти навчання, скласти іспити та отримати посвідчення водія відповідної категорії.

Раніше повідомлялося, що у Запоріжжі 17-річна дівчина скоїла ДТП зі службовим автомобілем поліції та збила двох пішоходів.