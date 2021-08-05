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    На Донеччині равликова ферма запрошує на гастротури (фото)

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    На Донеччині равликова ферма запрошує на гастротури (фото)
    Фото agro.dn.gov.ua

    Агрофірма готова ділитися досвідом свого бізнесу для охочих вирощувати равликів

    Агрофірма «Східний равлик», що розташована у селі Андріївка Донецької області, відкрила нову туристичну локацію. Про це йдеться у повідомленні Департаменту агропромислового розвитку та земельних відносин Донецької облдержадміністрації.

    «Започаткування подібного проєкту в регіоні дає можливість створення та розвитку нового напряму – гастротуризму, й розвитку крафтових виробництв, особливо в сільських громадах. Успішний розвиток проєкту допоможе отримати необхідні навички та знання іншим агровиробникам у промисловому вирощуванні равликів, створить умови для об'єднання невеликих виробників», – пояснюють у відомстві.

    За словами натхненника та консультанта проєкту Василя Іванюка, головна мета агрофірми «Східний равлик» – показати історію успіху тим, хто хотів би розпочати власну справу, але не має для цього необхідних знань.

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    Фото agro.dn.gov.ua
    Фото agro.dn.gov.ua

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    Теги: фермерство
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    На Донеччині равликова ферма запрошує на гастротури (фото)