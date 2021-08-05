На Донеччині равликова ферма запрошує на гастротури (фото)

Агрофірма готова ділитися досвідом свого бізнесу для охочих вирощувати равликів

Агрофірма «Східний равлик», що розташована у селі Андріївка Донецької області, відкрила нову туристичну локацію. Про це йдеться у повідомленні Департаменту агропромислового розвитку та земельних відносин Донецької облдержадміністрації.

«Започаткування подібного проєкту в регіоні дає можливість створення та розвитку нового напряму – гастротуризму, й розвитку крафтових виробництв, особливо в сільських громадах. Успішний розвиток проєкту допоможе отримати необхідні навички та знання іншим агровиробникам у промисловому вирощуванні равликів, створить умови для об'єднання невеликих виробників», – пояснюють у відомстві.

За словами натхненника та консультанта проєкту Василя Іванюка, головна мета агрофірми «Східний равлик» – показати історію успіху тим, хто хотів би розпочати власну справу, але не має для цього необхідних знань.

Читайте також: