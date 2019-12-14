Українські виробники придумали нову назву для сиру фета
Для ребрендингу фети доведеться запустити потужну маркетингову програму
Українські виробники, що займаються виготовленням сиру фета, придумали для нього нову назву – набіл.
Про це розповіла заступниця голови громадської спілки «Вівчарство і козоводство України» Наталія Якименко, передає Agroportal.
«В Україні є давнє слово, яке рідко використовується, – набіл. Тому виробники пропонують продавати фету як набіл розсолу», – говорить вона.
Якименко пояснює, що необхідність пошуку нової назви для продукту виникла в зв’язку з імплементацією Угоди про асоціацію з Європейським союзом.
Фета захищена в ЄС як географічне зазначення, тому з 2023 року вітчизняні компанії не матимуть права так називати свій продукт.
Якименко додає, що для ребрендингу фети доведеться запустити потужну маркетингову програму, щоб донести інформацію до споживачів.
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