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    Економіка та фінанси

    Українські виробники придумали нову назву для сиру фета

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    Українські виробники придумали нову назву для сиру фета

    Для ребрендингу фети доведеться запустити потужну маркетингову програму

    Українські виробники, що займаються виготовленням сиру фета, придумали для нього нову назву – набіл.

    Про це розповіла заступниця голови громадської спілки «Вівчарство і козоводство України» Наталія Якименко, передає Agroportal.

    «В Україні є давнє слово, яке рідко використовується, – набіл. Тому виробники пропонують продавати фету як набіл розсолу», – говорить вона.

    Якименко пояснює, що необхідність пошуку нової назви для продукту виникла в зв’язку з імплементацією Угоди про асоціацію з Європейським союзом.

    Фета захищена в ЄС як географічне зазначення, тому з 2023 року вітчизняні компанії не матимуть права так називати свій продукт.

    Якименко додає, що для ребрендингу фети доведеться запустити потужну маркетингову програму, щоб донести інформацію до споживачів.

    Географічне зазначення – це назва або позначення, котрі ідентифікують товар як такий, що походить з певної території, країни, регіону або місцевості і особлива якість, репутація та інші важливі характеристики, які значною мірою пов’язані із його географічним походженням.
    Приклади зареєстрованих географічних зазначень – пармезан, фета, коньяк, шампанське.
    Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроект про вдосконалення правової охорони географічних зазначень 20 вересня.

    Нагадаємо, гуцульська бринза отримала статус захисту за походженням.

    ЄС молочна продукція фермерство
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