Українські виробники придумали нову назву для сиру фета



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Для ребрендингу фети доведеться запустити потужну маркетингову програму

Українські виробники, що займаються виготовленням сиру фета, придумали для нього нову назву – набіл.

Про це розповіла заступниця голови громадської спілки «Вівчарство і козоводство України» Наталія Якименко, передає Agroportal.

«В Україні є давнє слово, яке рідко використовується, – набіл. Тому виробники пропонують продавати фету як набіл розсолу», – говорить вона.

Якименко пояснює, що необхідність пошуку нової назви для продукту виникла в зв’язку з імплементацією Угоди про асоціацію з Європейським союзом.

Фета захищена в ЄС як географічне зазначення, тому з 2023 року вітчизняні компанії не матимуть права так називати свій продукт.

Якименко додає, що для ребрендингу фети доведеться запустити потужну маркетингову програму, щоб донести інформацію до споживачів.

Географічне зазначення – це назва або позначення, котрі ідентифікують товар як такий, що походить з певної території, країни, регіону або місцевості і особлива якість, репутація та інші важливі характеристики, які значною мірою пов’язані із його географічним походженням.

Приклади зареєстрованих географічних зазначень – пармезан, фета, коньяк, шампанське.

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроект про вдосконалення правової охорони географічних зазначень 20 вересня.

Нагадаємо, гуцульська бринза отримала статус захисту за походженням.