Експерт розповів про українські тренди в «кольоровому» картоплярстві
Новий тренд в картоплярстві – кольорова картопля
Окрім незвичайного забарвлення, картопля має підвищений вміст антиоксидантів – науковець
В Україні з’явився новий тренд в картоплярстві – кольорова картопля.
Про це розповів заступник директора з наукової роботи з питань селекції та насінництва Інституту картоплярства НААН України Микола Фурдига, – повідомляє УНН.
«(В Україні – ред.) з’явився новий тренд в картоплярстві – це сорти з кольоровим забарвленням м’якуші бульб: Солоха (фіолетового кольору) та Хортиця (червоний колір). Окрім незвичайного забарвлення, вони мають підвищений вміст антиоксидантів», – сказав Фурдига.
Також, за його словами, у вітчизняній селекції з’явилися такі сорти як Мирослава, Княгиня, Фотинія, які показують високі показники продуктивності попри несприятливі погодні умови.
«Окрім того, в Україні розвивається напрямок переробки, дуже багато сортів на сьогодні вирощують для чипсів, картоплі фрі та на крохмаль», – розповів Фурдига.
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