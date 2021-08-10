Штаб Об’єднаних сил назвав гарячі точки на Донбасі

Окупанти сьогодні вже чотири рази порушили режим тиші, є поранені

Від початку доби 10 серпня проросійські бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок ворожих обстрілів троє українських військовослужбовців отримали осколкові поранення. Про це повідомляє пресслужба штабу операції Об’єднаних сил.

Застосовуючи артилерію та гранатомети, бойовики вели обстріл:

у напрямку Невельського – з автоматичних станкових гранатометів, стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів;

поруч з Мар’їнкою обстрілювали позиції ЗСУ з протитанкових ракетних комплексів;

неподалік від Водяного окупанти двічі обстрілювали позиції українських військовослужбовців з артилерійської системи калібру 122-мм й мінометів калібру 82-мм.

«Піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 9 гектарів території та передали на знищення 146 вибухонебезпечних предметів», – додали у штабі.

Зазначимо, стан здоров’я одного постраждалого сьогодні воїна тяжкий, двох – задовільний.

Нагадаємо, за минулу добу бойовики дев'ять разів порушили «режим тиші».

Як повідомлялося, 7 серпня в результаті вогню ворожого обстрілу на Донбасі загинув Ярослав Семеняка. Він був у лавах ЗСУ з червня 2020 року. 32-річний воїн – родом із Сумщини.