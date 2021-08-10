Загострення на Донбасі: бойовики поранили трьох українських бійців

Після надання першої медичної допомоги поранених транспортували до лікувального закладу

Стан здоров’я одного воїна тяжкий, двох – задовільний

У вівторок, 10 серпня, у результаті ворожого обстрілу на Донбасі троє українських військових отримали поранення. Постраждалих військових госпіталізували, повідомляє оперативно-тактичне командування «Схід»

«У результаті обстрілу троє військовослужбовців дістали вогнепальні осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги поранених транспортували до лікувального закладу. Стан здоров’я одного воїна тяжкий, двох – задовільний», – розповіли військові.

Українська сторона проінформувала про дії збройних формувань Російської Федерації представників ОБСЄ.

Нагадаємо, за минулу добу бойовики дев'ять разів порушили «режим тиші».

Станом на 7 годину ранку, 10 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

«Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню», – резюмували тоді у штабі.

Як повідомлялося, 7 серпня в результаті вогню ворожого обстрілу на Донбасі загинув Ярослав Семеняка. Він був у лавах ЗСУ з червня 2020 року. 32-річний воїн – родом із Сумщини.