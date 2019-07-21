На Донеччині відкрито 11 кримінальних проваджень через порушення на виборах



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У Покровську на дільниці були виявлені особи з журналістськими посвідченнями, які мають ознаки підробки (роздруковані на принтері)

На Донеччині за фактами порушень під час виборів відкрито 11 кримінальних проваджень. З них шість – за незаконне використання виборчого бюлетеню, три – за перешкоджання здійсненню виборчого права, а також підробку документів та загрозу теракту.

Про це 21 липня повідомляє пресслужба Нацполіції Донецької області.

«Так, до поліції надійшло повідомлення, що в селищі Гродівка Покровського району виявлено факт приховування членами комісії виборчих бюлетенів. У Бахмуті чоловік прийшов на виборчу дільницю та виявив, що за нього вже розписалися. За цими фактами відкриті кримінальні провадження за ч.1 та ч.2 ст. 158 Кримінального кодексу України(незаконне використання виборчого бюлетеню)», - заявили в поліції.

Також слідчі Селидового розслідують несвоєчасне відкриття виборчої дільниці (ч.1 ст. 157 ККУ).

У Покровську на дільниці були виявлені особи з журналістськими посвідченнями, які мають ознаки підробки (роздруковані на принтері). Поліція проводить перевірку у рамках кримінального провадження, відкритого за ст. 358 Кримінального кодексу України (підробка документів).

Також розпочато досудове розслідування за завідомо неправдивим повідомленням про мінування КПВВ «Майорське».

Як відомо, 21 липня до Головного управління Національної поліції України в Донецькій області надійшла інформація про замінування КПВВ «Майорське».

Станом на 17 годину під час обстеження території КПВВ «Майорське» піротехніки ДСНС виявили 12 вибухонебезпечних предметів: 1 мінометну міну 120 мм, 1 артилерійський снаряд 23 мм, 4 артилерійські снаряди 30 мм, 5 ручних гранат та фрагмент мінометної міни.