На КПВВ «Майорське» вже виявили 12 вибухонебезпечних предметів



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21 липня до поліції надійшла інформація про замінування КПВВ «Майорське» Фото: ДСНС України

Піротехнічними підрозділами ДСНС проводиться подальше обстеження території КПВВ «Майорське»

Станом на 17 годину під час обстеження території КПВВ «Майорське» піротехніки ДСНС виявили 12 вибухонебезпечних предметів: 1 мінометну міну 120 мм, 1 артилерійський снаряд 23 мм, 4 артилерійські снаряди 30 мм, 5 ручних гранат та фрагмент мінометної міни.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

Зазначається, що піротехнічними підрозділами ДСНС проводиться подальше обстеження території.

Як відомо, 21 липня до Головного управління Національної поліції України в Донецькій області надійшла інформація про замінування КПВВ «Майорське».

На місце події для обстеження території було направлено піротехнічну групу та відділення радіаційного, хімічного та біологічного захисту Головного управління ДСНС у Донецькій області.

«З метою недопущення загибелі та травмування цивільного населення, яке перетинає КПВВ, територіальним підрозділом ДСНС ініційовано питання щодо тимчасового припинення функціонування КПВВ «Майорське» для додаткового та ретельного обстеження його території», - заявили в ДСНС.