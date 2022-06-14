Буковинець за $1 тис. нелегально переправляв чоловіків за кордон

На Буковині чоловік переправляв «ухилянтів» до Румунії

20-річний житель смт Красноїльськ переправляв ухилянтів до Румунії

За процесуального керівництва Чернівецької окружної прокуратури повідомлено про підозру буковинцю, який організував незаконне переправлення осіб через держкордон (ч. 3 ст. 332 КК України). Про це повідомляє пресслужба Чернівецької обласної прокуратури.

За даними слідства, 20-річний житель смт Красноїльськ Чернівецького району, добре орієнтуючись на місцевості у прикордонній зоні, налагодив злочинну схему незаконного переправлення військовозобов’язаних громадян України через держкордон.

Доставляв осіб транспортним засобом до прикордонного села Нижні Петрівці, далі, у пішому порядку, супроводжував до лінії розмежування держкордону. Свої послуги оцінив у $1 тис. з особи.

Під час спроби провести до Румунії поза пунктами пропуску трьох чоловіків призовного віку був викритий прикордонниками відділення «Нижні Петрівці» 31 прикордонного загону неподалік держкордону.

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному проваджені здійснюють слідчі Чернівецького районного управління поліції ГУНП у Чернівецькій області.

Працівники ДБР завершили досудове розслідування відносно керівника одного з лісництв «Путильського лісового господарства», який намагався незаконно переправити чоловіків призовного віку за кордон.