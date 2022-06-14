Посольство Франції спростувало заяву про візит Макрона в Україну

Перший радник Посольства Франції в Україні пан Бруно Коссанель категорично заперечує приписаний йому коментар

Посольство Франції в Україні заперечує, що радник посла Бруно Коссанель підтверджував плани президента Еммануеля Макрона приїхати в Україну 15 червня. Про це посольство Франції повідомило у Facebook.

При цьому дипломатичне відомство заявило, що Бруно Коссанель не має повноважень давати такі коментарі.

«Перший радник Посольства Франції в Україні пан Бруно Коссанель категорично заперечує приписаний йому коментар стосовно можливого візиту президента Макрона в Україну. Пан радник також жодним чином не має повноважень давати коментарі з цього приводу», – йдеться у повідомленні.

Дипломатичне відомство зазначило, що радник посла наразі перебуває у відпустці та не має даних щодо можливого візиту Макрона в Україну.

«Наразі він перебуває у відпустці у Франції і не має конкретної інформації щодо вищеназваного візиту, про що він чітко заявив журналіту Суспільного у відповідь на його питання. Посольство Франції в Україні просить відкликати цю статтю, – йдеться у повідомленні.

Раніше Суспільне повідомило, що Бруно Коссанель у коментарі виданню підтвердив плани президента Франції Емманюеля Макрона приїхати в Україну 15 червня.

Як повідомлялося, президент Франції Еммануель Макрон цього тижня відвідає Румунію та Молдову, візит до Києва поки що не запланований. Натомість Німеччина поки не підтверджує візит Шольца до Києва. Як повідомлялося, Шольц збирається приїхати в Україну. Вже в червні може відбутися спільний візит з президентом Франції Еммануелем Макроном і прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі.