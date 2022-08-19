На Донеччині ЗСУ знищили ворожу гаубицю та окупантів

Остаточні втрати ворога уточнюються

Українські морпіхи завдали кількох ударів по скупченню військової техніки та особового складу окупантів на Донецькому напрямку. Загалом за день було знищено 16 загарбників. Про це повідомила пресслужба Військово-Морських сил ЗСУ.

«18 серпня, військовослужбовці військових частин та підрозділів морської піхоти ВМС ЗС України у складі угруповань стійко та мужньо протистояли російським окупантам на закріплених ділянках фронту. На Донецькому напрямку морські піхотинці знищили шість осіб живої сили ворога», – мовиться у дописі.

Там додали, що протягом минулої доби внаслідок влучної роботи української артилерії також було знищено самохідну гаубицю окупантів «Мста-С» та ліквідовано щонайменше 10 росіян. Остаточні втрати ворога уточнюються.

Як повідомлялося, українські бійці на півдні знищили російський комплекс станцій супутникового зв’язку «Легенда-2» та склад боєприпасів у Благодатному. Також повідомлялося, що українські військові на півдні знищили 29 окупантів, самохідну гармату 203-го калібру «Піон», 5 одиниць броньованої та автомобільної техніки, а також склад постачання боєкомплекту в Білогірці.