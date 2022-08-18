Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ знищили протитанковий комплекс та російську «Легенду-2»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЗСУ знищили протитанковий комплекс та російську «Легенду-2»
Станція призначена для організації супутникового зв'язку у військах із використанням ретрансляторів
фото ілюстративне

У Благодатному українські захисники «демілітаризували» ворожий склад 

Українські бійці на півдні знищили російський комплекс станцій супутникового зв’язку «Легенда-2» та склад боєприпасів у Благодатному. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

«Наші ракетно-артилерійські підрозділи продовжують виконувати вогневі завдання та нищити ворога. Цієї ночі вороже військо зменшено на рашистів, комплекс станцій супутникового зв’язку «Легенда-2» та протитанковий ракетний комплекс», – йдеться в повідомленні.

Крім того, у Благодатному рашисти вже не зможуть поповнити боєзапас, оскільки знищено склад. Остаточні втрати ворога – дорозвідуються.

«Легенда-2» – комплекс станцій супутникового зв'язку, що перебувають на озброєнні ЗС РФ. Він включає кілька десятків варіантів станцій, серед яких – земна Р-439-П, що перевозиться, мобільна Р-439-БК і контейнерна вузлова станція Р-439-КУЛ. Станції призначені для організації супутникового зв'язку у військах із використанням ретрансляторів.

Нагадаємо, триває 176-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, створенні сприятливих умов для відновлення наступу на окремих напрямках, а також блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі. Тривають авіаційні та ракетні удари по військових і цивільних об’єктах на території України.

Теги: росія окупанти Україна ЗСУ війна в Україні війна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти очікують контрнаступу ЗСУ 24 серпня
Рашисти бояться контрнаступу ЗСУ на День Незалежності: розвідка (аудіо)
Сьогодні, 13:05
ЗСУ знищили ворожу техніку на півдні
ЗСУ знищили склад в Білогірці та бронетехніку рашистів
Сьогодні, 02:55
В Україні активно обговорюється можливість удару по Кримському мосту
Супутник ЗСУ уже «приглядається» до Кримського мосту: фото
Сьогодні, 16:12

Події в Україні

Ракетний удар по Харкову: вже відомо про 17 загиблих (фото)
Ракетний удар по Харкову: вже відомо про 17 загиблих (фото)
Як партизани діють в окупованому Мелітополі: дані The New York Times
Як партизани діють в окупованому Мелітополі: дані The New York Times
ЗСУ знищили протитанковий комплекс та російську «Легенду-2»
ЗСУ знищили протитанковий комплекс та російську «Легенду-2»
РФ планує підірвати ще одну будівлю з полоненими «азовцями» – військовий експерт
РФ планує підірвати ще одну будівлю з полоненими «азовцями» – військовий експерт
Супутник ЗСУ уже «приглядається» до Кримського мосту: фото
Супутник ЗСУ уже «приглядається» до Кримського мосту: фото
Загроза аварії на Запорізькій АЕС: науковці змоделювали поширення радіації
Загроза аварії на Запорізькій АЕС: науковці змоделювали поширення радіації

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
100K
Виплати від міжнародних організацій. Уряд приготував важливі зміни
85K
«Аж холоне кров». Ющенко показав вірш Павла Тичини без радянської цензури
73K
РФ знайшла нового «прем’єра» для окупованої частини Харківщини
60K
Конфлікт між Залужним і офісом Зеленського: Міноборони розставило крапки над «і»
41K
Британська розвідка розповіла, що не так із танками окупантів
34K
Замість тисячі слів. Амбасадорка Британії у жовто-блакитних аксесуарах вразила соцмережі

Новини

Російські терористи на Запорізькій АЕС. Радіобіолог назвала найбільшу небезпеку
Сьогодні, 15:28
Одна людина загинула, є поранені: мер Миколаєва повідомив про наслідки обстрілу
Сьогодні, 14:27
У Миколаєві пролунали вибухи
Сьогодні, 13:31
Рашисти бояться контрнаступу ЗСУ на День Незалежності: розвідка (аудіо)
Сьогодні, 13:05
США передали Україні ракети, які створять проблеми для російських радарів
Сьогодні, 12:42
Найтрагічніша ніч для Харківщини: все про ракетні обстріли (фото, відео)
Сьогодні, 12:12

Прес-релізи

ДТЕК повертає світло: за минулий тиждень енергетики відновили постачання світла у понад 50 тисяч домівок українців
ДТЕК повертає світло: за минулий тиждень енергетики відновили постачання світла у понад 50 тисяч домівок українців
15 серпня, 18:25
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту