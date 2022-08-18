ЗСУ знищили протитанковий комплекс та російську «Легенду-2»

У Благодатному українські захисники «демілітаризували» ворожий склад

Українські бійці на півдні знищили російський комплекс станцій супутникового зв’язку «Легенда-2» та склад боєприпасів у Благодатному. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

«Наші ракетно-артилерійські підрозділи продовжують виконувати вогневі завдання та нищити ворога. Цієї ночі вороже військо зменшено на рашистів, комплекс станцій супутникового зв’язку «Легенда-2» та протитанковий ракетний комплекс», – йдеться в повідомленні.

Крім того, у Благодатному рашисти вже не зможуть поповнити боєзапас, оскільки знищено склад. Остаточні втрати ворога – дорозвідуються.

«Легенда-2» – комплекс станцій супутникового зв'язку, що перебувають на озброєнні ЗС РФ. Він включає кілька десятків варіантів станцій, серед яких – земна Р-439-П, що перевозиться, мобільна Р-439-БК і контейнерна вузлова станція Р-439-КУЛ. Станції призначені для організації супутникового зв'язку у військах із використанням ретрансляторів.

Нагадаємо, триває 176-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, створенні сприятливих умов для відновлення наступу на окремих напрямках, а також блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі. Тривають авіаційні та ракетні удари по військових і цивільних об’єктах на території України.