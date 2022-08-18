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Втрати вогона на півдні: ЗСУ знищили склад в Білогірці та бронетехніку рашистів

Альона Боженко
glavcom.ua
Втрати вогона на півдні: ЗСУ знищили склад в Білогірці та бронетехніку рашистів
ЗСУ знищили ворожу техніку на півдні
фото ілюстративне

Ситуація у південній операційній зоні складна та напружена

Упродовж 17 серпня українські військові на півдні знищили 29 окупантів, самохідну гармату 203-го калібру «Піон», 5 одиниць броньованої та автомобільної техніки, а також склад постачання боєкомплекту в Білогірці. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

Наразі ситуація у південній операційній зоні складна та напружена, але контрольована. Українська авіація продовжила атакувати опорні пункти та райони зосередження російської сили, озброєння та техніки. Так, ураження завдавали у районі Нововознесенського та Олександрівки.

Водночас окупанти силами мотострілкового взводу та за підтримки РСЗВ намагалися приховано захопити наш спостережний пункт. Українські захисники зупинили їх відкритим вогнем.

Також росіяни тричі завдали авіаційні удари по позиціях українських військових вздовж лінії зіткнення, але успіху не мали.

Окупаційні війська застосували 2 протирадіолокаційні ракети для знищення української системи протиповітряної оборони. Результат мали прикрий, зазначає командування.

Чотири рази за день росіяни атакували Зеленодольську громаду Криворіжжя важкою ствольною артилерією та двічі відкривали вогонь з «Граду». На щастя, всі снаряди впали у відкриту місцевість і минулося без людських втрат.

Нагадаємо, українські захисники зі стрілецької зброї  збили російські дрон-камікадзе та розвідувальний БПЛА, які коштують кілька мільйонів рублів.

Зазначимо, від початку повномасштабного вторгнення рашистів на територію України, захисники вже знищили 44100 окупантів та 1886 їхніх танків. 

Теги: ЗСУ окупанти війна війна в Україні

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