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    Події в Україні

    На Львівщині водій наїхав на чоловіка з двома дітьми – одна дитина загинула

    • Розсилка
    На Львівщині водій наїхав на чоловіка з двома дітьми – одна дитина загинула

    Внаслідок аварії чотиримісячний хлопчик помер від отриманих травм у лікарні

    У Львівській області водій автомобіля збив батька з двома дітьми, внаслідок чого одна дитина загинула.

    Про це повідомляє пресслужба обласної поліції.

    Згідно з повідомленням, вчора о 20:22 у місті Стрию на Львівщині, на вулиці Галицька сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої, 60-річний водій автомобіля «Фольксваген Т-5» з Моршина, скоїв наїзд на 40-річного місцевого та двох його малолітніх дітей.

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    Внаслідок аварії чотиримісячний хлопчик помер від отриманих травм у лікарні. Дворічна дівчинка шпиталізована зі струсом головного мозку, забійними ранами губи та лобної ділянки. Їх батько доставлений до лікарні із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку та тілесними ушкодженнями.

    Наразі водія затримали в порядку ст.208 КПК України та встановлюються обставини події.

    Також вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

    Нагадаємо, на Дніпропетровщині 10 людей травмовано в дорожньо-транспортній події за участю пасажирського автобуса.

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