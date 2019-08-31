На Львівщині водій наїхав на чоловіка з двома дітьми – одна дитина загинула



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Внаслідок аварії чотиримісячний хлопчик помер від отриманих травм у лікарні

У Львівській області водій автомобіля збив батька з двома дітьми, внаслідок чого одна дитина загинула.

Про це повідомляє пресслужба обласної поліції.

Згідно з повідомленням, вчора о 20:22 у місті Стрию на Львівщині, на вулиці Галицька сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої, 60-річний водій автомобіля «Фольксваген Т-5» з Моршина, скоїв наїзд на 40-річного місцевого та двох його малолітніх дітей.

Внаслідок аварії чотиримісячний хлопчик помер від отриманих травм у лікарні. Дворічна дівчинка шпиталізована зі струсом головного мозку, забійними ранами губи та лобної ділянки. Їх батько доставлений до лікарні із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку та тілесними ушкодженнями.

Наразі водія затримали в порядку ст.208 КПК України та встановлюються обставини події.

Також вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині 10 людей травмовано в дорожньо-транспортній події за участю пасажирського автобуса.