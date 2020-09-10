Аварійний танкер Delfi відбуксирували до порту Чорноморськ (відео)

Аварійний танкер Delfi близько прибув до нафтогавані порту Чорноморськ. Про це повідомляє Укрінформ.

Зазначається, що сьогодні вночі танкер зняли з мілини на узбережжі Одеси і в супроводі плавкрана «Атлас-4» та буксирів «Топаз» і «Діамант» відбуксирували до порту Чорноморськ.

«10 вересня близько 14.00 год танкер Delfi, що буксирували до порту Чорноморськ буксири «Топаз» і «Діамант», минув Бурлачу балку і направився для швартування біля причалу №24. Наразі триває швартування судна у нафтогавані порту», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вранці, 10 вересня, міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що танкер Delfi забрали з одеського пляжу.

7 вересня підняття танкера Delfi вкотре відклали.

Раніше повідомлялося, що у Одесі розпочато фінальний етап підняття затонулого танкера Delfi.

До слова, напередодні суд заарештував танкер Delfi. До цього власник судна намагався через суд заборонити здійснювати будь-які дії з Delfi.