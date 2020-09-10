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    Аварійний танкер Delfi відбуксирували до порту Чорноморськ (відео)

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    Сьогодні вночі танкер забрали з узбережжя Одеси&nbsp; - Аварійний танкер Delfi відбуксирували до порту Чорноморськ (відео)
    Сьогодні вночі танкер забрали з узбережжя Одеси 

    Судно Delfi сіло на мілину поблизу одеського пляжу 22 листопада 2019 року

    Аварійний танкер Delfi близько прибув до нафтогавані порту Чорноморськ. Про це повідомляє Укрінформ.

    Зазначається, що сьогодні вночі танкер зняли з мілини на узбережжі Одеси і в супроводі плавкрана «Атлас-4» та буксирів «Топаз» і «Діамант» відбуксирували до порту Чорноморськ.

    «10 вересня близько 14.00 год танкер Delfi, що буксирували до порту Чорноморськ буксири «Топаз» і «Діамант», минув Бурлачу балку і направився для швартування біля причалу №24. Наразі триває швартування судна у нафтогавані порту», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, сьогодні вранці, 10 вересня, міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що танкер Delfi забрали з одеського пляжу.

    7 вересня підняття танкера Delfi вкотре відклали.

    Раніше повідомлялося, що у Одесі розпочато фінальний етап підняття затонулого танкера Delfi.

    До слова, напередодні суд заарештував танкер Delfi. До цього власник судна намагався через суд заборонити здійснювати будь-які дії з Delfi.

    Одеса Одещина Владислав Криклій
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