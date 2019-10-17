На Київщині згоріло кукурудзяне поле (фото)



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Сталося загорання кукурудзи на площі 4 га Фото: ДСНС

Рятувальники понад п'ять годин боролися з пожежею на полі

У середу, 16 жовтня, сталася пожежа на кукурудзяному полі у с. Чернин Таращанського району Київщини. Інформація про загорання надійшла до оперативно-диспетчерської служби м. Тараща о 14:55.

На виклик було направлено черговий караул 15-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Тараща, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

По прибуттю було встановлено, що горить кукурудза на площі 4 га та пожнивні залишки кукурудзи на площі 3 га. Керівником гасіння пожежі було прийнято рішення про залучення допоміжної техніки пожежної сільської охорони с. Чернин.

Пожежу було локалізовано о 15:58 та ліквідовано о 20:34.

До гасіння пожежі залучалось 2 одиниці техніки та 12 чоловік особового складу.

Причина пожежі встановлюється.