На Київщині згоріло кукурудзяне поле (фото)
Рятувальники понад п'ять годин боролися з пожежею на полі
У середу, 16 жовтня, сталася пожежа на кукурудзяному полі у с. Чернин Таращанського району Київщини. Інформація про загорання надійшла до оперативно-диспетчерської служби м. Тараща о 14:55.
На виклик було направлено черговий караул 15-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Тараща, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.
По прибуттю було встановлено, що горить кукурудза на площі 4 га та пожнивні залишки кукурудзи на площі 3 га. Керівником гасіння пожежі було прийнято рішення про залучення допоміжної техніки пожежної сільської охорони с. Чернин.
Пожежу було локалізовано о 15:58 та ліквідовано о 20:34.
До гасіння пожежі залучалось 2 одиниці техніки та 12 чоловік особового складу.
Причина пожежі встановлюється.