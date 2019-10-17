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    Новини

    На Київщині згоріло кукурудзяне поле (фото)

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    Сталося загорання кукурудзи на площі&nbsp;4 га&nbsp; - На Київщині згоріло кукурудзяне поле (фото)
    Сталося загорання кукурудзи на площі 4 га 
    Фото: ДСНС

    Рятувальники понад п'ять годин боролися з пожежею на полі

    У середу, 16 жовтня, сталася пожежа на кукурудзяному полі у с. Чернин Таращанського району Київщини. Інформація про загорання надійшла до оперативно-диспетчерської служби м. Тараща о 14:55.

    На виклик було направлено черговий караул 15-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Тараща, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    По прибуттю було встановлено, що горить кукурудза на площі 4 га та пожнивні залишки кукурудзи на площі 3 га. Керівником гасіння пожежі було прийнято рішення про залучення допоміжної техніки пожежної сільської охорони с. Чернин.

    Пожежу було локалізовано о 15:58 та ліквідовано о 20:34.

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    На Київщині згоріло кукурудзяне поле (фото)
    На Київщині згоріло кукурудзяне поле (фото)
    На Київщині згоріло кукурудзяне поле (фото)

    До гасіння пожежі залучалось 2 одиниці техніки та 12 чоловік особового складу.

    Причина пожежі встановлюється.

    пожежа ДСНС Київщина рятувальники врожай
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