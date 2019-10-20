  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У Конго згорів автобус: щонайменше 30 загиблих

    • Розсилка
    Автобус, що перевозив людей, їхав з Луфу до Кіншаси, коли гальма машини вийшли з ладу - У Конго згорів автобус: щонайменше 30 загиблих
    Автобус, що перевозив людей, їхав з Луфу до Кіншаси, коли гальма машини вийшли з ладу

    В момент трагедії в автобусі перебували понад 100 пасажирів

    У Конго перекинувся та загорівся автобус з більш ніж 100 пасажирами, внаслідок чого щонайменше 30 людей загинули.

    Про це повідомляє Аljazeera.

    «Щонайменше 30 людей загинули в неділю, коли заповнений автобус вилетів з дороги на шосе на захід від столиці Демократичної Республіки Конго міста Кіншаса та спалахнув», - йдеться у повідомленні Червоного хреста.

    Як зазначається, автобус, що перевозив людей, їхав з Луфу до Кіншаси, коли гальма машини вийшли з ладу.

    Постраждала пасажирка повідомила ЗМІ, що у той час у транспортному засобі перебувало понад 100 людей, багато тіл під час пожежі були спалені до невпізнання.

    «Наразі відомо про 30 загиблих, у 18 інших опіки третього ступеня... Ми продовжуємо роботу з пошуку тіл», - заявив член Червоного Хреста Девід Нсіяла.

    До слова, у Берліні загорівся один із вагонів поїзда далекого прямування. В результаті спалаху постраждали три людини.

    пожежа громадський транспорт Африка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ