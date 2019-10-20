У Конго згорів автобус: щонайменше 30 загиблих



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Автобус, що перевозив людей, їхав з Луфу до Кіншаси, коли гальма машини вийшли з ладу

В момент трагедії в автобусі перебували понад 100 пасажирів

У Конго перекинувся та загорівся автобус з більш ніж 100 пасажирами, внаслідок чого щонайменше 30 людей загинули.

Про це повідомляє Аljazeera.

«Щонайменше 30 людей загинули в неділю, коли заповнений автобус вилетів з дороги на шосе на захід від столиці Демократичної Республіки Конго міста Кіншаса та спалахнув», - йдеться у повідомленні Червоного хреста.

Як зазначається, автобус, що перевозив людей, їхав з Луфу до Кіншаси, коли гальма машини вийшли з ладу.

Постраждала пасажирка повідомила ЗМІ, що у той час у транспортному засобі перебувало понад 100 людей, багато тіл під час пожежі були спалені до невпізнання.

«Наразі відомо про 30 загиблих, у 18 інших опіки третього ступеня... Ми продовжуємо роботу з пошуку тіл», - заявив член Червоного Хреста Девід Нсіяла.

До слова, у Берліні загорівся один із вагонів поїзда далекого прямування. В результаті спалаху постраждали три людини.